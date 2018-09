Weltcup in Berlin

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Für die deutschen Wasserballer läuft es beim Heim-Weltcup in Berlin weiterhin glänzend. Einen Tag nach dem Coup gegen Vizeweltmeister Ungarn hat das Team von Bundestrainer Hagen Stamm Japan am Mittwochabend mit 14:9 besiegt. Lange Zeit tat sich das deutsche Team jedoch schwer - erst das Schlussviertel brachte die Entscheidung.

Vor dem Spiel hatte Stamm vor dem Asienmeister gewarnt. Er sollte Recht behalten. Das erste Viertel verlor Deutschland mit 3:4. Über 3:1 und 3:3 ging es mit einer 9:8-Führung in den letzten achtminütigen Spielabschnitt. Da drehte die deutsche Mannschaft im Europasportpark an der Landsberger Allee dann auf - und zog Tor um Tor davon. 5:1 hieß es am Ende. Treffsicherster Deutscher war der Center Dennis Eidner vom ASC Duisburg.

Mit zwei Siegen ist Deutschland vor dem letzten Vorrunden-Spieltag Spitzenreiter der Gruppe A. Es folgen Australien und Ungarn, die jeweils einmal gewinnen konnten. Letzte sind die sieglosen Japanern. Schon am Donnerstag geht es für das deutsche Team weiter, Gegner ist dann Australien (20:30 Uhr). Beim Weltcup geht es um WM-Tickets: Die besten vier Mannschaften des Weltcups in Berlin sind sicher für das Turnier 2019 in Südkorea qualifiziert.