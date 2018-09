Beim 4:2-Heimsieg gegen das Team vom Niederrhein musste der 22-Jährige in der zweiten Halbzeit nach einem harten Einsteigen von Patrick Herrmann ausgewechselt werden. Sein Ausfall ist ein Wermutstropfen für die Herthaner, die nach dem besten Saisonstart der Vereinsgeschichte eigentlich allen Grund zum Jubeln haben.

"Seine Verletzung ist schmerzhaft", sagte Pal Dardai der Deutschen Presse-Agentur. "Seitdem ich bei Hertha bin, ist es der erste Ausnahmespieler im Mittelfeld. Er drückt dem Spiel den Stempel auf." Nun muss der Hertha-Coach umbauen - und das schnell: In der anstehenden Englischen Woche spielen die Berliner am Dienstag in Bremen und empfangen am Freitagabend im Spitzenspiel Bayern München.