Pal Dardai hat momentan die schwere Aufgabe, aus dem großen Kader 18 Spieler für den Spieltag zu nominieren - so auch vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15:30 Uhr) in Wolfsburg. Die Nachwuchskräfte drängen sich auf, die Neuzugänge sind angekommen. Flügelstürmer Javiro Dilrosun ist zum Beispiel ein Kandidat für die Startelf.

Das Dreier-Mittelfeld harmoniert und findet die richtige Balance zwischen Defensive und Angriff. Hertha ist immerhin der einzige Bundesligist, der noch kein Gegentor kassiert hat. Doch der Saisonstart hat auch Verlierer hervorgebracht. Dauerläufer Per Skjelbred schaffte es zweimal nicht in den Bundesligakader.

"Ich komme wegen der Nominierungsentscheidung irgendwann ins Krankenhaus. Ich habe mit Per gesprochen und ihm erklärt, dass ich zurzeit ein anderes Spielerprofil im Mittelfeld haben will", so Dardai. "Ich mag Per und ihn nicht zu nominieren, hat mir so richtig wehgetan." Die Schwere der Entscheidung kann man in Dardais gequältem Gesicht ablesen. Auch gegen Wolfsburg wird es Skjelbred wohl nicht in den Kader schaffen.