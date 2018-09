Valentino Lazaro: Dass wir das Potenzial haben, haben wir gewusst. Dass es aber auf Anhieb so gut funktioniert, hätte man nicht erwarten können. Es war auch im Vorhinein interessant zu beobachten, wie sich die Mannschaft entwickelt. Wir sind froh, dass sich viele junge und neue Spieler sehr gut und sehr schnell eingelebt haben. Es schweißt natürlich noch mehr zusammen und gibt Schwung für die kommenden Aufgaben, dass wir am Anfang der Saison solche Erfolgserlebnisse haben.

Es ist besonders auch die Art und Weise, wie die Ergebnisse zustande kommen, die überzeugt. Das Team ist mutig und ist nach vorne orientiert. Auch ein großer Unterschied zur Vorsaison, oder?

Ich denke schon, dass man einen Unterschied erkennen kann. Dass nicht immer alles klappt, ist klar. Aber das Ziel muss sein, dass wir es einfach probieren und uns im Laufe der Saison weiter steigern wollen. Deswegen analysieren wir auch unsere Spiele - wie wir uns verhalten, in vielen kleinen Details. So kommen wir dem Ziel auch immer ein Stück näher, wieder attraktiver nach vorne zu spielen und schneller Lösungen zu finden.



Im Mittelfeld wächst ja fast so etwas wie ein magisches Dreieck heran - mit Grujic, Maier und Duda. Spieler, die den Ball haben wollen und damit auch was anfangen können. Das erweitert doch auch die Möglichkeiten?

Wir haben schon immer Spieler gehabt, die Qualität haben. Aber man sieht den drei Jungs gerade einfach an, dass sie mit sehr viel Selbstbewusstsein spielen. Dass sie den Ball haben wollen und nach vorne etwas bewirken wollen. Es sind sehr ehrgeizige Spieler, die die entscheidenden Pässe spielen wollen. Wir sind sehr froh, sie zu haben - und hoffen natürlich, dass sie das Selbstbewusstsein in die nächsten Spielen mitnehmen.

Wenn das Zentrum mal dicht ist, habt ihr ja noch die schnellen Außenspieler. Zum Beispiel Dilrosun und auch Sie. Wie interpretieren Sie Ihre Rolle als neu entdeckter Rechtsverteidiger - ist das fast etwas wie ein verkappter Spielmacher?

Ich habe das in den letzten Jahren immer wieder mal gespielt. Es kommt darauf an: Wenn wir ein gutes Spiel machen und es kontrollieren - sprich: den Ball haben - kann das Spaß machen. Dann habe ich auch viele Bälle auf der Seite, kann viel mit nach vorne gehen, entscheidende Bälle schlagen oder selbst zum Abschluss kommen. Wenn wir taktisch nicht so ein gutes Spiel haben und der Gegner uns anläuft, geht schon viel von meiner besten Qualität unter. Dann wünsche ich mir natürlich, dass ich weiter vorne sein kann. Es ist auf jeden Fall interessant, jetzt so in eine Bundesliga-Saison zu gehen. Ich versuche natürlich, der Mannschaft so gut es geht zu helfen und auch auf der Position meine Stärken einzubringen.