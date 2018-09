Mathew Leckie ist beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC vier Tage vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Wegen einer Innenbanddehnung hatte der 27 Jahre alte Außenbahnspieler in der laufenden Saison noch kein Pflichtspiel für den Hauptstadtclub bestritten. "Es ist schön, dass er wieder dabei ist", sagte Coach Pal Dardai nach der Übungseinheit. In den kommenden Wochen solle Leckie "fitnessmäßig aufholen", danach plane man weiter. Gegen die Fohlen ist Leckie aber wohl noch kein Thema.



Ersatz-Torhüter Jonathan Klinsmann fehlte dagegen am Dienstag im Training. Der 21 Jahre alte Sohn des ehemaligen Bundestrainers Jürgen Klinsmann nimmt derzeit an einem Trainingscamp des Deutschen Fußball-Bundes teil. Weil seine Mutter Amerikanerin ist, besitzt er neben der deutschen auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Für die USA hat er bislang nur in der U20-Auswahl gespielt. Deshalb könnte Klinsmann auch noch für den DFB auflaufen.