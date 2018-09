Ausfall auf prominenter Position: Energie Cottbus muss ab Mittwoch für einige Zeit ohne Trainer Claus-Dieter Wollitz auskommen. Der 53-Jährige wird am Meniskus operiert. Das berichtet die " Lausitzer Rundschau ". Demnach habe er schon länger unter starken Schmerzen gelitten. "Am Spielfeldrand und auf den langen Busfahrten behindert mich das schon sehr. Auch wenn ich gern darauf verzichtet hätte, muss ich das jetzt machen lassen", sagte Wollitz der Zeitung.

Wie lange Wollitz fehlen wird, steht noch nicht fest. In der Dritten Liga müssen die Lausitzer erst wieder nach der Länderspielpause in zwei Wochen ran - dann heißt es 12. gegen 13.: Der Tabellennachbar SG Sonnenhof Großaspach ist zu Gast. Ein wichtiges Spiel für Energie. Nach einem starken Saisonstart blieb der Aufsteiger vier Spiele lang sieglos. Zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage bei 1860 München.

Fußballfrei ist die Zeit bis zum nächsten Drittliga-Auftritt aber nicht: Im Landespokal Brandenburg wartet auf Cottbus am Freitag um 19 Uhr in der zweiten Runde der Angermünder FC. Das Team tritt in der Landesliga Nord an - es sollte also eine machbare Aufgabe für die Lausitzer sein. Eine Warnung sollte jedoch das Erstrundenergebnis sein: Da reichte es gegen den BSC Fortuna Glienicke gerade einmal zu einem knappen 1:0.