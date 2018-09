Die Berlinerin Nina Mittelham hat mit ihrer Partnerin Kristin Lang bei der Tischtennis-EM in Alicante die Goldmedaille im Doppel gewonnen. Die beiden Bundesliga-Spielerinnen vom SV DJK Kolbermoor und TTC Eastside Berlin setzten sich am Sonntag im Endspiel gegen Sofia Polcanova und Jana Noskowa in 4:3 Sätzen durch. Das Duo aus Österreich und Russland hatte im Halbfinale die deutschen Mitfavoritinnen Petrissa Solja und Sabine Winter besiegt. Die 33 Jahre alte Lang - ebenfalls früher für den TTC Eastside Berlin aktiv - schaffte im Doppel sogar die Titelverteidigung. 2016 in Budapest hatte sie das EM-Gold noch an der Seite von Sabine Winter gewonnen.