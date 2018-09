Welcome United war 2014 das erste reine Flüchtlingsteam im deutschen Fußball, gegründet vom SV Babelsberg 03. Jetzt wurde die Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet. Was traurig klingt, ist auch Ergebnis einer Erfolgsgeschichte. Von Johannes Mohren

Nun ist aber Schluss - zumindest im offiziellen Spielbetrieb. Da ist das Team abgemeldet. Abdihafid Ahmed - so heißt der Balljongleur mit vollem Namen - ist traurig darüber, ein bisschen zumindest. "Als ich nach Deutschland gekommen bin, hatte ich noch keine Freunde. Die habe ich bei Welcome United gefunden. Ich habe viele Leute kennengelernt, aus Eritrea, Afghanistan, Syrien, Nigeria oder Kamerun", sagt der 20-Jährige, der aus Somalia nach Deutschland kam. "Wir waren wie eine Familie."

Das Flutlicht scheint. Und der Mann im knallgelben Leibchen, der von allen nur Abdi gerufen wird, hält den Ball hoch. Einmal, zweimal, dreimal - immer weiter. Er hat Gefühl in den Füßen. Keine Frage. Bisher hat er das in der ersten Kreisklasse unter Beweis gestellt, in einer ganz besonderen Mannschaft: Welcome United. Ein Team aus Flüchtlingen, 2014 gegründet vom SV Babelsberg 03. Damals das erste dieser Art. Und eine Erfolgsgeschichte. Bis zu 100 Flüchtlinge trainierten in der Mannschaft.

Doch das Ende ist kein Scheitern. Eher ist das Gegenteil der Fall. "Der Grund, warum wir es nicht mehr aufrechterhalten können, ist eigentlich ein sehr guter", sagt Thoralf Höntze, Marketing-Chef Babelsberg 03. Er hat das Projekt von Beginn an begleitet. "Viele der Spieler, die wir haben, sind einfach in der Gesellschaft angekommen, haben Arbeit, haben Familien und müssen sich darum kümmern." Die Zeit für Welcome United fehlt den Kickern nun oftmals.

Nur noch zu sechst waren sie das ein oder andere Mal - da ist an einen regulären Spielbetrieb nicht zu denken. Das Ende ist also auch ein Ergebnis der Integration. Dass diese so gut gelingen konnte, ist ein Mit-Verdienst von Welcome United. Die Unterstützung, die Abdi und Co. bekamen, ging weit über den Fußball hinaus. "Ich war oft bei Thoralf", erinnert er sich. Die Fragen? Ganz alltägliche. "Kannst du für mich einen Brief schreiben? Kannst du für mich das BAMF fragen, wie meine Situation in Deutschland ist?", sagt Abdi.