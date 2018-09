Beim 2:0 jubelte einer, der nach acht Wochen Pause sein Comeback feierte: Davie Selke legte aus halblinker Position für das Team von Pal Dardai nach (81.). Es war der erste Einsatz für den 23-Jährigen nach Verletzung und Operation. Im Trainingslager in der Sommerpause in Neuruppin war er mit Salomon Kalou zusammengeprallt und hatte einen Pneumothorax erlitten. Drei Minuten traf Per Skjelbred zum 3:0-Endstand (84.).

Hertha BSC hat das Duell bei Kooperationspartner Hertha 03 aus Zehlendorf mit 3:0 gewonnen. Der Bundesligist brauchte gegen den Fünftligisten aus der Oberliga Nordost jedoch lange, ehe der Ball zum ersten Mal im Netz landete. Das 19-Jährige Sturm-Talent Muhammed Kiprit traf in der 56. Minute per Freistoß zum 1:0.

Dem 31-jährigen Norweger hatte das Spiel "auf so einem schönen Platz gegen so einen Gegner" sichtlich Spaß gemacht - gerade als Abwechslung zum Trainingsalltag. "Für uns ist es gut, etwas Neues probieren zu können. Es waren auch viele junge Spieler dabei, die noch nicht so viel in der Bundesliga gespielt haben", sagte er. Skjelbred führte die Hertha in Zehlendorf als Kapitän auf den Platz - als Ersatz für den angeschlagenen Vedad Ibisevic.

Neben dem Comeback von Selke sahen die 3.400 Fans im Stadion in Zehlendorf auch das Debüt des niederländischen Innenverteidigers Derrick Luckassen. Und gerade die jungen Zuschauer waren begeistert, ihren Stars so nahe zu kommen. Nach dem Spiel stürmten sie binnen Sekunden den Platz. "Für uns sind die Fans alles. Ich finde es schön, dass wir solche Spiele machen. Auch für Zehlendorf ist es super - und für uns nicht so weit", sagte Skjelbred.

Weiter wird die Anreise zum Spiel dann wieder am kommenden Wochenende: In der Bundesliga geht es nach dem perfekten Start am 15. September um 15:30 Uhr beim VfL Wolfsburg weiter.