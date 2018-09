Quelle: imago/Belga Audio: Antenne Brandenburg | 23.09.2018 | 14 Uhr | Bild: Quelle: imago/Belga

Straßenrad-WM in Innsbruck - Trixi Worrack gewinnt WM-Gold im Teamzeitfahren

23.09.18 | 12:52 Uhr

Es ist ihre 21. Straßenrad-WM. Mit nun bald 37 Jahren. Und - immer noch - fährt sie glänzend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gleich zum Auftakt der Weltmeisterschaften in Innsbruck konnte die Cottbuserin im Teamwettbewerb wieder jubeln.

Am Ende glänzte es wieder. Und das nicht irgendwie, sondern golden. Trixi Worrack stand mit ihrem deutschen Team Canyon-SRAM ganz oben auf dem Podium und um den Hals trug sie Edelmetall. Zum Auftakt der Straßenrad-Weltmeisterschaften in Innsbruck holte die Cottbuserin im Mannschaftszeitfahren der Profiteams Gold. Mal wieder. Es ist ihre fünfte Medaille in dieser Disziplin - bei der 21. WM-Teilnahme in Folge.

Schwerer Sturz im März 2016

Trixi Worrack, in fünf Tagen 37 Jahre alt, ist das, was man mit Fug und Recht eine (erfolgreiche) Dauerbrennerin nennen darf. Und dennoch war es nun in Österreich keine Medaille wie jede andere. Aus zwei Gründen. Der eine liegt inzwischen zwei Jahre zurück. "Das ist ein ganz besonderer Titel für mich, gerade nach meiner Krankengeschichte von 2016", sagte die 36-Jährige nach dem Sieg. 2016 war sie bei einem Eintagesrennen in Italien in einer Abfahrt über eine andere Fahrerin gestürzt. Die Niere war dreifach gerissen, Worrack war in Lebensgefahr. Dass sie nach dieser Verletztung doch wieder zurückkam, schien ein Wunder. Dieser Sturz und viele weitere schwere Stürze und Verletzungen ließen sie auch in besonderer Weise mit der querschnittsgelähmten Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel mitfühlen: "Meinen Sturz und die Folgen kann man natürlich nicht mit ihrem Fall vergleichen. Ich bewundere sie, wie sie damit umgeht."

Am Sonntagnachmittag folgen die Männer

Der zweite Grund, der diese Medaille nun zu einer ganz besondern Medaille für Trixi Worrack macht, ist ein aktueller: "Es ist der letzte Triumph mit meinem Team, weil ich in der kommenden Saison für Trek fahre." Mit Canyon-SRAM überzeugte sie zum Abschluss noch einmal in 1:01:46 Stunden. Auf Rang zwei und drei folgten nach 54,1 Kilometern die niederländischen Teams Boels-Dolmans und Sunweb, das als großer Favorit gestartet war, jedoch am Ende 29 Sekunden Rückstand hatte. Im Einzelzeitfahren und Straßenrennen hat Worrack Chancen auf weitere Medaillen. Am Sonntagnachmittag folgt das Mannschaftszeitfahren der Männer - und auch dort sind die Chancen auf Medaillen gut. Der Berliner Maximilian Schachmann, der zur neuen Saison für Bora-Hansgrohe fahren wird, will mit seinem jetzigen Team Quick-Step Floors eine Medaille. Tony Martin aus Cottbus ist mit Katusha-Alpecin am Start.

