Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat eine machbare Aufgabe für das Achtelfinale im DFB-Pokal bekommen: Die Brandenburgerinnen spielen am 17./18. November auswärts gegen den MSV Duisburg. Weltfußballerin und Ex-Turbine-Spielerin Nadine Keßler zog am Montag im Dortmunder Fußballmuseum die Lose.



Das Team von Trainer Matthias Rudolph hatte am Sonntag die erste Pokalaufgabe beim SV Meppen mit 6:0 souverän gelöst. Noch deutlicher gewann der Bundesliga-Neunte des Vorjahres aus Duisburg, der durch ein 14:0 beim 1. FC Neubrandenburg ins Achtelfinale einzog.

In der Frauen-Bundesliga treffen die Postdamerinnen zum Liga-Auftakt am Sonntag auf Hoffenheim. In der abgelaufenen Saison ist der ehemalige Seriensieger und erste deutsche Champions-League-Gewinner Vierter in der Tabelle geworden.