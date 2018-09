Turbine Potsdam hat nach der Niederlage im ersten Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg gelandet. Gegen den SC Sand aus Baden-Württemberg gewann die Mannschaft von Trainer Matthias Rudolph vor 1.202 Zuschauern souverän mit 2:0.

Turbine Potsdam will "den Rasen brennen lassen"

Die personell geschwächten Turbinen bestimmten bei strömenden Regen vom Anpfiff an das Geschehen. In der 17. Minute wurden die Angriffsbemühungen der Gastgeberinnen belohnt, als die aufgerückte Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil den Ball zum 1:0 über die Linie grätschte. Noch in der ersten Halbzeit (35.) erhöhte Svenja Huth, die mit einem direkt verwandelten Freistoß Sands Torfrau Carina Schlüter schlecht aussehen ließ, auf 2:0.