Union Berlin beschließt am Montagabend in Ingolstadt die Englische Woche. Im Gepäck: Die Euphorie aus dem Kiel-Spiel, als die Köpenicker spät gewannen - und Sebastian Polter ein Märchen-Comeback feierte. Nun soll eine Saison-Premiere gelingen. Von Johannes Mohren

Urs Fischer zögert kurz. Denkt nach. "Schwierige Frage", sagt der Union-Coach, lacht - und geht dann in die Analyse. So wie er es in der Regel tut, der unaufgeregte Schweizer an der Seitenlinie der Köpenicker. Beim letzten Auswärts-Auftritt in Bielefeld habe sein Team es trotz richtiger Einstellung einfach verpasst, das 2:0 zu machen. "Das müssen wir mitnehmen und versuchen, es das nächste Mal besser zu machen", sagt Fischer. Das nächste Mal - also in Ingolstadt? "Wenn alles umsetzbar wäre, nur wenn du es ansprichst, wäre es wirklich einfach."

Auswärtsergebnisse von Union Berlin lassen sich vermeintlich leicht vorhersagen. 1:1, 0:0, 1:1 - die Remis-Quote liegt in dieser Saison bei 100 Prozent. Da konnte der Gegner das Spitzenteam aus Köln, Kellerkind Sandhausen oder Bielefeld sein. Es verwundert also kaum, dass es bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Montag in Ingolstadt (20:30 Uhr) nicht lange dauert, bis sie kommt. Die Frage, wann das was wird mit dem ersten Auswärtssieg.

Wer am Dienstag die Alte Försterei vor der 90. Minute verlassen hat, hat einen späten Doppelschlag von Union Berlin verpasst. In der Nachspielzeit überrannten die Köpenicker Kiel geradezu. In den letzten Sekunden gelang Sebastian Polter ein wahres Zaubertor.

Dass die Sache etwas schwieriger ist, liegt auch an der Unberechenbarkeit des Gegners. Und die ist bei Ingolstadt besonders ausgeprägt. Das Team, das mit großen Ambitionen in die Saison gestartet war, findet sich aktuell auf Platz 17 der Tabelle wieder. Mit gerade einmal fünf Punkten. Die Folge: Trainer Stefan Leitl musste gehen, der Neue bei den Bayern heißt Alexander Nouri. Einmal stand er bislang an der Seitenlinie. In Köln verlor Ingolstadt knapp mit 2:1. Auf einen großen Fundus an Videomaterial kann Fischer also in der Vorbereitung nicht bauen.

Ein Problem? Nein, findet Fischer: "Es geht immer darum, dass wir vor allem auf uns schauen." Und der Blick ist ein durchaus erfreulicher. Platz vier, weiterhin ungeschlagen - der HSV und der Relegationsplatz sind in Reichweite. Um den zu erobern, würde in Ingolstadt sogar das nächste Remis reichen. So verzichtet Fischer zwar nicht auf den Hinweis, dass es immer Dinge zu verbessern gäbe - er sagt aber auch: "Ich denke, dass man mit dem Gezeigten auch mal zufrieden sein darf. Was du auf dem Konto hast, hast du auf dem Konto."