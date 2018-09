Alba Berlin muss mehrere Wochen auf seinen Center-Spieler Dennis Clifford verzichten. Der US-Amerikaner laboriert an einer Entzündung der Patellasehne.



Alba-Sportdirektor Himar Ojeda wünschte Clifford eine schnelle Genesung und betonte, dass in der Saisonvorbereitung sechs von elf Profispielern wegen Verletzungen oder Nominierungen für ihre Nationalmannschaften fehlen.

Beim Test gegen Rasta Vechta am Sonnabend in Oranienburg (16 Uhr) müssen neben Clifford auch Josiko Saibou (Fußprobleme) und die vier Nationalspieler Niels Giffey, Johannes Thiemann (Deutschland), Rokas Giedratis (Litauen) und Martin Hermannsson (Island) passen. "Da ist es eine große Hilfe, dass wir gleich sechs Nachwuchsspieler haben, die bei den Testspielen eine tragende Rolle übernehmen können", so Ojeda.