Mit 57 Punkten Vorsprung - Alba Berlin deklassiert Jena zum Saisonauftakt

29.09.18 | 20:55 Uhr

Alba Berlin hat zum Saisonauftakt der Basketball-Bundeslga gleich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Gegen die hoffnungslos unterlegenen Gäste aus Jena setzten sich die Berliner mit 112:55 durch - dabei konnten sich auch die Neuzugänge auszeichnen.



Besser hätte der Bundesliga-Saisonauftakt für Alba Berlin nicht laufen können. Vor über 9.000 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof demontierte der Vizemeister der vergangenen Saison den überforderten Gegner aus Jena mit 112:55.

Die Erwartungen an die Albatrosse sind riesig in dieser Saison. Sie könnten auch eine "Bürde", hatte sich der Berliner Manager Marco Baldi vor dem Saisonauftakt in eigener Halle gegen Science City Jena etwas sorgenvoll geäußert. Doch der Vizemeister der vergangenen Saison zeigt von Beginn an, dass die Mannschaft dem Druck durchaus gewachsen ist. Die erfreulichste Erkenntnis des ersten Viertels wird für Alba-Coach Aito Garcia Reneses das gute Harmonieren von etablierten Leistungsträgern und hoffnungsvollen Neuzugängen sein. Während Point Guard Peyton Siva und der beste Bundesliga-Akteur der vergangenen Spielzeit, Luke Sikma, in den ersten Minuten bekannte Spielfreude entwickeln, gesellte sich der aus Ludwigsburg gekommene Center Johannes Thiemann als Punktesammler dazu. Immer wieder stecken sich die Drei gegenseitig die Bälle zu, kombinieren viel zu schnell für die überforderte Jenaer Defensive.

Die Albatrosse kommen ins Rollen

Früh setzen sich die hungrigen Berliner auf zehn Punkte Vorsprung ab (8. Minute). Die Gäste bleiben zwar in Schlagdistanz, setzen vorne durch erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe kleinere Ausrufezeichen. Nichtsdestotrotz gehen die Berliner mit einer sechs-Punkte-Führung in die erste Viertelpause. Coach Aito kann nach den ersten zehn Minuten der Saison schon zufrieden sein. Doch es sollte noch deutlich besser werden. Der 71-jährige Übungsleiter kann sich im zweiten Viertel entspannt zurücklehnen und seinen Jungs auf dem Parkett bei der Arbeit zuschauen. Denn jetzt wird es zu einer Demonstration der Berliner Stärke - und es fühlt sich in der Arena am Ostbahnhof verdächtig danach an, wie in der erfolgreichen vergangenen Saison. Die Albatrosse legen einen fantastischen Lauf hin, vor allen Dingen in Person von einem weiteren Neuzugang: Rokas Giedraitis. Der 2,01-Meter-Mann steuert 16 Punkte bei, trifft alle vier Dreier.

Stimmen zum Spiel Niels Giffey: "Ich glaube wir haben gerade in der Defensive gut gespielt, mit sehr viel Energie von Anfang an. Wir sind sehr froh." Joshiko Saibou: "Wir wussten nicht wirklich, was auf uns zukommt. Wir haben wenig zusammen trainiert in der Vorbereitung. Wir haben mit hoher Intensität gespielt und uns nicht vom Spielstand beeinflussen lassen." Johannes Thiemann: "Wir hatten schon vor, das Spiel zu gewinnen. Dass es so deutlich wird, damit hatten wir nicht gerechnet. Wir haben toll als Team zusammengespielt."



Eine Truppe, die vor Punktegier nur so strotzt

Die tapferen Jenaer können einem phasenweise fast etwas leid tun. Denn einmal ins Rollen gekommen, ist der Alba-Schnellzug nicht mehr zu stoppen. Punkt für Punkt setzen sich die Gastgeber ab. Zur Halbzeit führen sie mit 21 Punkten. Viele andere Teams hätten wohl spätestens jetzt, bewusst oder unbewusst, in den Autopiloten geschaltet. Nicht so diese Berliner Truppe, die vor Punktegier und Teamspirit nur so strotzt. Die Gesichtszüge der Protagonisten in Gelb entspannen sich zwar gewaltig im dritten Abschnitt, doch die Intensität in Albas Spiel, offensiv und defensiv, lässt zu keiner Sekunde nach. Einer, der in den letzten Minuten allen anderen die Show stiehlt, ist der junge Franz Wagner. Sein Bruder Moritz machte in diesem Jahr bei US-College-Meisterschaften von sich reden, jetzt scheint auch der 17-jährige Bruder bei den Profis angekommen zu sein. Mit zwölf Punkten hinterlässt der Jungspund einen richtig guten Eindruck, lässt im Schlussviertel den einen oder anderen Dreier fliegen - und wird dafür von den Teamkameraden gefeiert.

Ein Zeichen an die Konkurrenz

Letztendlich gewinnt Alba mit 57 Punkten Vorsprung und sendet ein klares Zeichen an die Konkurrenz: Mit uns ist auch in dieser Saison zu rechnen. Bester Werfer ist Kostas Giedraitis mit 20 Punkten. Am Dienstag geht es für die Albatrosse, erneut in eigener Halle, im Eurocup gegen Tofas Bursa aus der Türkei. Sendung: rbb 24, 29.09.2018, 21.45 Uhr