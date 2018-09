Bild: imago sportfotodienst

2. Fußball-Bundesliga - Union Berlin spielt unentschieden in Bielefeld

22.09.18 | 15:29 Uhr

Der 1. FC Union verpasst am 6. Spieltag die Chance, zu den Spitzenplätzen der Liga aufzuschließen. Zwar gingen die Köpenicker durch Grischa Prömel in Führung, mussten in der zweiten Halbzeit aber den Ausgleich in Kauf nehmen. Von Jonas Bürgener



Union-Trainer Urs Fischer vertraute der gleichen Mannschaft, die am vergangenen Spieltag gegen Duisburg nicht über ein 2:2 hinauskam und heute mehr erreichen wollte. Das Spiel begann direkt mit zwei strittigen Strafraumszenen, die Schiedsrichter Martin Thomsen aber nicht als Elfmeter einstufte. Zuerst berührte Union-Verteidiger Florian Hübner im Fallen den Ball mit der Hand, ehe Arminia-Stürmer Andreas Voglsammer im Duell mit Marvin Friedrich im Strafraum fiel. In beiden Situationen zeigte der Schiedsrichter nicht auf den Punkt.

Eine ausgeglichene Begegnung

Im Anschluss entwickelte sich ein Spiel, in dem beide Mannschaften gut aufgestellt waren. Beide Abwehrreihen konnten die gegnerischen Stürmer von den Toren fernhalten, und so gab es für die Zuschauer auf der Bielefelder Alm nur wenige Torraumszenen zu bestaunen. Einzig durch Standardsituationen kamen die Berliner dem gegnerischen Tor näher. Immer wieder konnte Christopher Trimmel durch scharf geschossene Eckbälle Gefahr im Strafraum der Bielefelder erzeugen. Auch die beste Chance des Spiels bis dahin resultierte aus einem Trimmel-Eckball. Die Nummer 28 der Berliner trat den Ball in der 38. Minute hart in den Sechszehner der Hausherren, Marvin Friedrichs Kopfball landete am Querbalken. Hier war definitiv mehr drin für die Gäste.

Union nutzt Bielefelder Fehler

In der 43. Minute sollte es dann aber besser klappen. Einen Angriff über die rechte Seite konnte die Bielefelder Abwehr um Cedric Brunner nur unzulänglich klären und so verwandelte Grischa Prömel den Ball aus vollem Lauf im Bielefelder Tor. Zu diesem Zeitpunkt eine verdiente Führung für die Eisernen, da die Berliner in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit besser ins Spiel kamen und die Kontrolle gewannen.

Union zu ungenau - Bielefeld trifft zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel dann ein wenig offener. Auf beiden Seiten entstanden nach Ballverlusten immer wieder Räume. Einen leichtsinnigen Fehler der Bielefelder in der 59. Minute konnten die Unioner nicht nutzen. Stürmer Sebastian Andersson vertändelte den Ball auf dem Weg zum Tor. Insgesamt fehlte Union in diesem Spielabschnitt die Genauigkeit. Bielefeld hingegen kam durch eine zielgenaue Flanke von Cedric Brunner auf Stürmer Andreas Voglsammer zum Ausgleich in der 65. Minute. Bielefelds Nummer 21 setzte sich im Fünfmeterraum gegen Union-Kapitän Christopher Trimmel durch, der in dieser Situation nicht entschlossen genug verteidigte.

Beiden Mannschaft fehlt die Durchschlagskraft

Nach dem 1:1 lebte das Spiel von seiner Spannung, da beide Mannschaften ihre Angriffe nicht genau genug zu Ende spielen konnten. Erst in der Nachspielzeit wurde es im Bielefelder Stadion noch einmal laut. Bielefelds eingewechselter Stürmer Prince-Osei Owusu lieferte sich ein intensives Laufduell mit Marvin Friedrich. Beide zogen und zerrten. Der Schiedsrichter entschied auf Offensivfoul. Diese Situation hätte man durchaus weiterlaufen lassen können - Owusu wäre alleine aufs Tor der Berliner zugesteuert. So blieb es beim 1:1 beider Mannschaften. Ein Endergebnis, mit dem beide Teams aufgrund des Spielverlaufs zufrieden sein müssen. Union Berlin findet sich ungeschlagen auf dem fünften Tabellenplatz wieder und trifft nun am kommenden Dienstag im Stadion An der alten Försterei auf Holstein Kiel.

Sendung: rbb UM6, 22.09.2018, 18.00 Uhr