Nach einem schweren Sturz beim Training wird Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Das gab sie in einem Interview bekannt. Die Nachricht sorgte in der Öffentlichkeit für tiefe Betroffenheit.

Die zweifache Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel muss sich nach ihrem schweren Trainingssturz auf der Betonbahn in Cottbus im Juni auf ein Leben im Rollstuhl einstellen. Die 27-jährige Erfurterin ist querschnittgelähmt. "Es ist scheiße, das kann man nicht anders sagen. Egal, wie man es verpackt, ich kann nicht mehr laufen", sagte sie in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Spiegel", das am Freitag veröffentlicht wurde. "Aber was soll ich machen? Ich bin immer der Meinung, je schneller man eine neue Situation akzeptiert, desto besser kommt man damit klar", sagte sie.