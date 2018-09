imago/Andreas Gora Audio: Inforadio | 19.09.2018 | Nikolaus Hillmann | Bild: imago/Andreas Gora

Interview | Alba-Manager Marco Baldi - "Die Erwartung kann eine Bürde sein"

27.09.18 | 12:46 Uhr

Alba Berlin startet am Samstag gegen Jena in die Bundesligasaison. Der Basketball-Vizemeister hat nur wenig verändert. Manager Marco Baldi erzählt im Interview, was er vorhat und warum das für die besonders junge Mannschaft nicht ganz einfach werden dürfte.



rbb|24: In einem Interview mit dem "kicker" haben Sie eine Vision für die Zukunft angedeutet, dass für Alba alles unter einem Dach stattfinden soll. Ist das noch eine frische Idee oder gibt es schon konkrete Pläne?

Marco Baldi: Frisch ist die Idee nicht, aber die Umsetzung ist nicht ganz so einfach. Was wir da planen, hat schon eine gewisse Größenordnung. Wir sind mit Abstand der größte Basketballclub in Deutschland. Wir bespielen Woche für Woche 8.000 Kinder und leiten sie zum Basketball an. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Profiteam und andere leistungsorientierte Teams. Das alles unter ein Dach zu bringen, ist nicht so leicht. Aber das ist das, was wir brauchen, um den nächsten Schritt zu machen und das, was wir über Jahre aufgebaut haben, zu konsolidieren.

Gibt es also schon Kontakt zu politischen Stellen?

Klar, wir haben schon den Faden aufgenommen und wollen den Wunsch auch umsetzen. Wir sind ganz am Anfang – aber wir sind dran.

Nach der tollen letzten Saison sind Sie ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten und haben gesagt, es wird eine schwierige Saison – warum?

Die Erwartung ändert im Sport sehr viel. Wir werden wieder mit dem jüngsten Team der ganzen Liga ins Rennen gehen - da kann Erwartung schon eine Bürde sein. Junge Spieler haben es noch nicht so verinnerlicht, was solche Erwartungen und so ein Druck bedeuten. Wenn es dann, aus welchen Gründen auch immer, nicht so richtig läuft und es ein paar Niederlagen gibt, muss man sehen, wie das Team darauf reagieren kann. Der zweite Teil ist, dass auch die innere Erwartung sicher höher ist. Wir haben Spieler, die sich im letzten Jahr sehr gut entwickelt haben, weil sie sehr viel investiert haben und auch Ergebnisse gebracht haben. Möglicherweise wird der eine oder andere denken, es geht jetzt genau so weiter - das wird aber so nicht sein. Neben der individuellen und mannschaftlichen Entwicklung war unsere größte Stärke, dass wir eine super Chemie hatten. Ich glaube, da waren wir allen überlegen. Es wird für uns sehr wichtig sein, dass wir diese Geschlossenheit wieder herstellen, damit wir wieder ganz oben mit angreifen können.

Vier Spieler sind gegangen, vier gekommen: Was ist anders am Alba-Team?

Wir haben bis auf einen alle Leistungsträger halten können. Ich denke, dass wir sehr ordentliche und gute Spieler dazubekommen haben. Was die Kreation anbelangt, ist mit Grigonis ein kreativer Spieler nicht mehr bei uns. Dafür haben wir mit Hermannsson jemanden, der auf der Guard Position sehr kreativ sein kann. Dazu kommen Peno und Siva, die im letzten Jahr schon da waren. Das heißt, dass wir einen sehr starken und kreativen Back Court haben. Das ist vielleicht eine kleine Veränderung im Spielstil im Vergleich zum letzten Jahr. Ansonsten wissen wir, was wir wollen und wie wir spielen werden. Wir wurden überschüttet mit Komplimenten für diesen attraktiven Stil und da gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwas zu ändern. Diese Version des Gespräches ist eine redigierte Fassung. Das Interview führte Nikolaus Hillmann. Die komplette Unterhaltung können Sie oben nachhören.

