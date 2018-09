Alba wird Dritter bei Vorbereitungsturnier in Spanien

Basketball-Testspiele in Spanien

Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat sich beim Vorbereitungsturnier in Spanien mit einem Sieg am Samstagabend den dritten Platz gesichert. Im kleinen Finale gewannen die Berliner mit 96:94 (53:47) gegen den Euroleague-Teilnehmer Herbalife Gran Canaria.

Die Albatrosse zeigten trotz der personellen Probleme eine gute Leistung und gaben die Führung ab dem zweiten Viertel nicht mehr aus der Hand. In der Schlussphase wurde es zwar noch einmal eng - doch mit dem Sieg konnten sich die Berliner für die Niederlagen im Eurocup aus der vergangenen Saison revanchieren. Beste Werfer waren Luke Sikma mit 19 und Rokas Giedraitis mit 18 Punkten.

Am Freitag verloren die Berliner ihr Halbfinale gegen den spanischen Erstligisten Obradoiro CAB mit 68:74. Gegen den zwölftplatzierten der letzten Saison hatten die Albatrosse von Beginn an Mühe und liefen einem Rückstand hinterher. Zwar gelang dem Team von Trainer Aito Garcia Reneses Mitte des dritten Viertels der 40:40-Ausgleich - am Ende zog jedoch die Mannschaft aus Santiago de Compostela ins Finale ein.