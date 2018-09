Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat sich mit einem 112:98-Sieg gegen Israel vorzeitig für die Weltmeisterschaft 2019 in China qualifiziert. In Leipzig bot das deutsche Team einen spannenden Krimi in der Schlussphase und sicherte sich das WM-Ticket in der Verlängerung.

Mit im Aufgebot waren auch zwei Spieler von Berlins Bundesligisten Alba: Niels Giffey erzielte fünf Punkte und Johannes Thiemann zwei Punkte.