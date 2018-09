Das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Alba-Trainingszentrum statt. Rückschlüsse auf das Alba-Team, das zu Saisonstart zu sehen sein wird, ließ das Duell aber nur sehr bedingt zu. Zu lang war die Liste der Ausfälle. Kapitän Niels Giffey und Neuzugang Johannes Thiemann weilen derzeit bei der Nationalmannschaft - Joshiko Saibou, Dennis Clifford und Tim Schneider pausierten aufgrund von Verletzungen. So durfte auch der Nachwuchs ran.

Zweites Testspiel, zweiter Sieg: Alba Berlin hat knapp mit 92:88 (55:48) gegen medi Bayreuth gewonnen. Der Liga-Konkurrent, der in der Vorsaison im Playoff-Viertelfinale an Ludwigsburg gescheitert war, lieferte Alba dabei einen engen Kampf. Beste Werfer für die Gastgeber waren Luke Sikma und Peyton Siva mit 19 beziehungsweise 16 Punkten. Zudem hatten Rokas Giedraitis (13) und Stefan Peno (10) eine zweistellige Punktausbeute.

Auch Bayreuth fehlten vier entscheidende Spieler. Das war auch dem Spiel anzumerken. Während das ein oder andere gerade in der Alba-Offensive noch hakte, konnte das Team von Aito Garcia Reneses von der Dreier-Linie mit starker Quote glänzen. Über 29:22, 55:48 und 71:63 ging es ins letzte Viertel. Und da wurde es dann noch einmal richtig eng. Doch am Ende blieben vier Punkte Vorsprung - und der nächste Vorbereitungssieg für das gute Gefühl.