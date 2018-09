Mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach steht für Hertha BSC am 4. Spieltag das nächste Verfolgerduell in der Spitzengruppe der Bundesliga an. Pal Dardai sieht sein Team im Vorteil und will den Schwung vom starken Saisonstart mitnehmen. Von Astrid Kretschmer