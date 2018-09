Am Samstag treten die beiden Berliner Profi-Boxer Jack Culcay und Tyron Zeuge in Potsdam beim großen Boxabend in der MBS-Arena in den Ring. Culcay boxt gegen Rafael Bejaran im Mittelgewicht um eine WM-Chance und auch Tyron Zeuge will mit seinem Fight gegen Cheik Dioum den Grundstein für den Weg zum Titel legen.

Das rbb Fernsehen überträgt den Boxabend live ab 22 Uhr.