Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat eine weitere Niederlage kassiert. Beim Karlsruher SC verloren die Lausitzer am Samstagnachmittag mit 0:2 (0:1). Zwar hatte FC Energie in der ersten Halbzeit streckenweise mehr vom Spiel, kam aber zu selten zum Abschluss und geriet in der 26. Minute durch den Karlsruher Marvin Pourié mit 0:1 in Rückstand.

Auch in der zweiten Halbzeit fehlten den Cottbusern die Mittel, um die Badenser ernsthaft in Gefahr zu bringen. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff besorgte Anton Fink das 2:0 für den KSC, der dadurch auf den ersten Tabellenplatz vorrückt.

Nach der vierten Niederlage im neunten Spiel rangiert Energie Cottbus damit weiter auf einem Abstiegsplatz, hat allerdings ein Spiel weniger.

