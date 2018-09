In Leipzig verletzte sich Bretschneider beim doppelten Tsukahara am Boden. Im Jahr 2015 hatte er sich bei der selben Übung bereits die rechte Achillessehne gerissen.

Der Berliner Turner Andreas Bretschneider hat bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig für einen echten Schockmoment gesorgt: Der mehrmalige Deutsche Meister am Reck zog sich beim Einturnen einen Achillessehnenriss im linken Fuß zu. Somit verpasst der 29-Jährige die Weltmeisterschaften in Doha (Katar) in vier Wochen. Darüber hinaus wird der Reck-Spezialist das Turnier der Meister in Cottbus verpassen. Dort holte er bislang vier Mal den Titel am Reck.

Unterdessen erreichten andere Berliner und Brandenburger Turner Höchstleistungen in Leipzig. Der Berliner Viet Thao Hoang beispielsweise holte erstmals in seiner Karriere Gold im Bodenturnen. Der 24-Jährige wurde an den Ringen Deutscher Vizemeister. Auch Philipp Herder konnte sich über Edelmetall freuen. Der Berliner Bodenturn-Champion des Vorjahres setzte sich im Barren gegen die Konkurrenz durch und kehrt mit dem Titel im Gepäck zurück in die Hauptstadt. Auch bei den Frauen gab es Erfolge zu verbuchen: Die Berlinerin Michelle Timm (SC Berlin) holte Silber am Pauschenpferd



Auch in Cottbus kann gejubelt werden. Der Brandenburger Christopher Jursch vom SC Cottbus schnappte sich den DM-Titel am Reck - in der Tuner-Szene als Königsdisziplin bezeichnet. Am Pauschenpferd war er zuvor Zweiter geworden - also auch für den 26-Jährigen erfolgreiche Meisterschaften.