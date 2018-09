Der Deutschland-Achter mit dem Berliner Steuermann Martin Sauer hat seine Titelambitionen bei den Weltmeisterschaften in Plowdiw untermauert. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) gewann am Mittwoch seinen Vorlauf souverän vor Italien und dem EM-Zweiten Niederlande und zog auf direktem Weg ins Finale am Sonntag (12:15 Uhr MESZ) ein.

"Die erste Aufgabe ist erfüllt, ich bin grundsätzlich zufrieden", sagte Bundestrainer Uwe Bender nach dem Rennen. "Unser Ziel war es, als erstes Boot ins Ziel zu kommen. Das haben wir erreicht. Wir haben uns sehr schnell vom Rest des Feldes gelöst, das stimmt mich zuversichtlich für Sonntag."

Die seit zwei Jahren in Finalrennen ungeschlagene DRV-Crew um Schlagmann Ocik (Schwerin) will in Bulgarien ihren WM-Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Nie zuvor hat ein Deutschland-Achter in exakt derselben Besetzung zwei Weltmeisterschaften in Folge gewonnen.