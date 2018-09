Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage sieben bis 14 der Fußball-Bundesliga und neun bis 16 der zweiten Liga terminiert. Hertha BSC spielt demnach fünfmal am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr und einmal am Sonntag, ebenfalls um 15:30 Uhr. Dazu kommen zwei sogenannte Topspiele, die jeweils am Samstagabend um 18:30 angepfiffen werden: Am zehnten Spieltag (3. November) geht es im heimischen Olympiastadion gegen RB Leipzig, gut einen Monat später (8. Dezember) zuhause gegen Eintracht Frankfurt.

Auch in der zweiten Liga wurden die kommenden Spieltage terminiert. Die Ansetzungen zwischen dem neunten und 16. Spieltag dürften für die Anhänger des 1. FC Union Berlin verhältnismäßig leicht zu merken sein: Die Eisernen treten bei sechs der acht Spiele am frühen Sonntagnachmittag um 13:30 Uhr an. Nur einmal müssen die Köpenicker bereits am Samstag ran. Das große Highlight wartet am am 26. November (20:30 Uhr): Die Berliner reisen am Montagabend zum Absteiger Hamburger SV. Der Auftritt im Volksparkstadion ist die Toppartie des 14. Spieltags.