3:5-Niederlage in Straubing - Eisbären Berlin scheitern an der fehlenden Gradlinigkeit

30.09.18 | 21:55 Uhr

Die Siegesserie der Eisbären Berlin ist gerissen: Bei den Straubing Tigers setzte es nach drei Siegen eine 3:5-Niederlage. Die Berliner konnten nach frühem Rückstand ausgleichen, scheiterten dann aber vor allem an ihren Strafen. Spannend wurde es erst in den letzten Minuten.



Aus drei wurden leider nicht vier: Die Siegesserie der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey-Liga ist gerissen. Bei den Straubing Tigers setzte es eine letztlich verdiente 3:5-Niederlage. Letztendlich fehlte den Hauptstädtern die Gradlinigkeit. Es gibt Eishockey-Partien, die brauchen eine Weile um in die Gänge zu kommen. Beide Teams tasten sich erst einmal ab. Schauen, wie der Gegner taktisch agiert – riskieren selbst so wenig wie möglich. Das Duell zwischen Straubing und den Eisbären Berlin ist exakt das Gegenteil. Wer am Straubinger Würstchenstand vor Spielbeginn zu lange brauchte, verpasste eine mitreißende und spektakuläre Anfangsphase.

Zwei schnelle Tore in einer rasanten Anfangsphase

Die Gäste finden eigentlich gut in die Partie - erspielen sich nach wenigen Sekunden die erste gute Torchance. Wie viel das Wörtchen "eigentlich" in diesem Kontext ausmachen kann, zeigt sich nach 132 Spielsekunden: Die Straubinger im Angriff, Eisbären-Goalie Franzreb kann einen scharfen Schuss nur nach vorne abprallen lassen. Die Konsequenz: Der Straubinger Heard bekommt den Nachschuss und macht locker das 1:0. Doch das Schöne an dieser Partie: Die Mannschaft von Trainer Clément Jodoin schüttelt sich nur ganz kurz und schlägt zurück. Wie kurz genau? Sagen wir es so, der Hallensprecher muss seine Toransage unterbrechen. Nur 15 Sekunden brauchen die Hauptstädter nach dem Gegentreffer für den Ausgleich. Der wiedergenese Florian Busch fängt einen Aufbaupass der Gastgeber ab, fackelt nicht lang und knallt die Scheibe am Keeper vorbei ins Netz. Nach 147 Sekunden steht es also 1:1. Zudem wissenswert: Die Straubinger hatten in ihrem letzten Spiel gegen Köln (1:0) gar kein Gegentor hinnehmen müssen. Die Partie beruhigt sich im Anschluss. Die Kontrahenten haben jeweils gute Einschussmöglichkeiten - weitere Treffer fallen aber nicht.

Doppelschlag der Straubinger bringt Eisbären in Schwierigkeiten

Während des Mitteldrittels kann man in der Halle so ein wenig das Gefühl bekommen, die Teams haben ihr Zielwasser schon in den ersten Sekunden verpulvert. Die Eisbären erzielen zwar fast in eigener Unterzahl die Führung, aber die letzte Präzision fehlt bei den Abschlüssen auf beiden Seiten. Und dann, als es auf ein torloses Drittel hinauszulaufen scheint, schlagen die Tigers aus Bayern zu - und das gleich doppelt. Der Vizemeister der vergangenen Saison gibt den Puck in Unterzahl viel zu einfach her. Der Straubinger Eriksson fasst sich ein Herz und hämmert die Scheibe unhaltbar in die Maschen (36.). Nur zwei Minuten später folgt der nächste Gäste-Aussetzer: Ein Puck-Verlust in der Vorwärtsbewegung gibt den Straubingern die Chance zum Abschluss - Franzreb kann zunächst parieren. Im Anschluss springt das Spielgerät ans Bein des heransprintenden Straubinger Flügelmanns Conolly und von dort hinter die Linie. Mit 3:1 geht es ins letzte Drittel und so richtig weiß keiner, warum die Eisbären hier mit zwei Toren zurückliegen. Bei der internen Match-Analyse werden sicherlich die Worte Strafzeiten und Chancenverwertung auftauchen.

Die Eisbären wachen auf - aber zu spät

Mit etwas grimmigem Blick begibt sich Coach Jodoin auf die Bank für das Schlussdrittel. Und so richtig viel zu lachen, sollte er auch in den folgenden Minuten nicht bekommen. Die Eisbären sind nach einer weiteren Strafe fast wieder vollständig, da zieht der Straubinger Wruck ab. Eigentlich hat Franzreb die Scheibe - aber eben wieder nur eigentlich. Irgendwie rutscht sie doch durch (50.). Das 4:1 kommt einer Vorentscheidung gleich - denken zumindest alle in der Halle. Der Tabellenachte aus der Hauptstadt kommt durch Backman noch einmal heran (55.) und siehe da, auf einmal ist wieder Leben in der Partie. Knapp zwei Minuten vor Schluss nehmen die Eisbären in Überzahl den Keeper raus. MacQueen zieht aus der Distanz einfach mal ab - und trifft zum 3:4(59.). Und dann wird es dramatisch. Die Berliner schnüren die Gastgeber hinten ein. Feuern einen Schuss nach dem anderen ab - aber ohne Fortune. Sekunden vor Schluss verliert dann Micki DuPont die Scheibe - der Straubinger Loibl sagt Danke und trifft ins leere Tor zum 5:3-Endstand. Es sollte offenbar letztendlich nicht sein mit dem vierten Sieg in Folge. Die Eisbären wachen im Schlussdrittel zu spät auf und kassieren insgesamt zu viele Strafzeiten. Es wäre deutlich mehr drin gewesen. Als Tabellenneunter haben die Berliner am Dienstag beim Tabellenführer Düsseldorf die nächste schwere Aufgabe vor der Brust.

