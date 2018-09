Bild: imago sportfotodienst

4:3-Erfolg gegen Iserlohn - Eisbären Berlin holen den dritten Sieg in Folge

28.09.18 | 22:15 Uhr

Am Ende mussten die Eisbären nochmal zittern: Mit einem knappen 4:3 haben die Berliner gegen die Iserlohn Roosters den dritten Sieg in Serie eingefahren. Bedanken kann sich das Team von Clément Jodoin dabei vor allem beim starken Jamie McQueen.

Einmal durchatmen: Die Eisbären Berlin gewinnen gegen die Iserlohn Roosters zwar mit 4:3, müssen im Schlussdrittel aber noch einmal ernsthaft um den Sieg bangen. Mitte des letzten Drittels hatte es noch beruhigend 4:1 für die Berliner gestanden. Doch zwei späte Treffer der Roosters in der Schlussphase sorgen für einen echten Krimi.

Verletzungsbedingt musste Eisbären-Coach Clément Jodoin ausgerechnet im Tor rotieren: Der Held der vergangenen Woche, der kanadische Goalie Kevin Poulin, der mit zahlreichen Paraden großen Anteil am Sieg in Augsburg hatte, musste aufgrund einer Augeninfektion passen. So schlug also die Stunde von Maximilian Franzreb, der bereits in den ersten beiden Saisonspielen zwischen den Pfosten stand.

Keine Tore im ersten Drittel, Müller muss ins Krankenhaus

Und es dauert nicht sonderlich lang, bis der 22-Jährige in den Mittelpunkt rückt. Denn es entwickelt sich im ersten Drittel ein rasantes, tempovolles Spielchen mit Chancen auf beiden Seiten. Die Eisbären, Tabellenneunter und mit zwei Siegen in Folge mit breiter Brust, können ein Powerplay in der vierten Spielminute trotz zahlreicher Möglichkeiten nicht zur Führung nutzen. Vor allem der wiedergenesene Florian Busch, der nach Verletzung sein Saisondebüt feiert, glänzt immer wieder als Puck-Verteiler. Aber es kommt auch schnell Arbeit auf Goalie Franzreb zu: Er rettet immer wieder stark, zeigtblitzschnelle Reflexe. Die aus Eisbären-Sicht schmerzhafteste Szene des ersten Drittels ereignet sich dann in der zwölften Minute: Der Iserlohner Shevyrin checkt Jonas Müller überhart in die Bande. Der olympische Silbermedaillengewinner bleibt minutenlang liegen, die Arena am Ostbahnhof hält den Atem an. Als Müller sich langsam aufrappelt, lässt seine Köpersprache nichts Gutes vermuten. Der 22-Jährige muss das Eis mit einer Schulterverletzung zunächst Richtung Kabine, und wie sich in der Drittelpause herausstellt sogar Richtung Krankenhaus verlassen.

Endlich Tore im zweiten Drittel

Viele Chancen, keine Tore – so lautet das Fazit des ersten Durchgangs. Doch die Tore, sie sollten im zweiten Drittel nicht lange auf sich warten lassen. Sechs Minuten nach Wiederbeginn sind die Gastgeber in Überzahl: Sheppard spielt die Scheibe direkt und in vollem Speed auf Jamie MacQueen, der auf einmal alleine auf den Iserlohner Goalie zuläuft. Der Routinier bleibt cool und legt ihn tiefenentspannt vorbei. Doch der Jubel über die 1:0-Führung hält nicht lange an: Quasi im Gegenzug fällt der Ausgleich. Justin Florek überwindet den bis dato herausragenden Franzreb. Neben dem Eisbären-Goalie offenbart sich dann kurz vor der zweiten Pause die zweite herausragende Personalie dieser Partie: Jamie MacQueen setzt erneut zum Alleingang an und netzt zum zweiten Mal ein.



Das Schlussdrittel bringt noch einmal Spannung

Im Schlussdrittel bauen Smith und wieder MacQueen, der im Powerplay seinen dritten Treffer erzielte, die Führung auf 4:1 aus. Sichere Nummer für die Eisbären also? Nein. Jonathan Matsumoto und Florek machen es mit ihren späten Toren für die Gäste noch einmal spannend. Doch die Eisbären Berlin retten den dritten Sieg in Folge über die Zeit und springen in der Tabelle vorübergehend auf den siebten Tabellenplatz.



Sendung: Inforadio, 28.09.2018, 22:15 Uhr