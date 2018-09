Die Eisbären Berlin haben sich für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verstärkt. Wie der Rekordmeister am Dienstag mitteilte, verpflichtete der Klub den 37 Jahre alten Stürmer Jason Jaspers. "Jaspers bringt unglaublich viel Erfahrung mit und kann unserem Team wirklich weiterhelfen", sagte Sportdirektor Stephane Richer.

Anschließend spielte Jaspers für Köln, Nürnberg und Iserlohn und will in der kommenden Eishockey-Saison die Eisbären mit Toren im Titelkampf unterstützen. Der Stürmer hat die gesamte Vorbereitung und die Champions Hockey League-Partien mit den Berlinern bestritten. Er wird die Nummer 12 tragen und soll am Freitag, den 14. September, um 19.30 Uhr bereits am ersten Spieltag gegen den Meister EHC Red Bull München auflaufen.