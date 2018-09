Die Eisbären Berlin haben auf die Verletzung von Torwart Marvin Cüpper reagiert und Goalie Kevin Poulin verpflichtet. Der Kanadier war zuletzt in der Schweizer Nationalliga A für den EHC Kloten aktiv und trug bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang das Trikot der kanadischen Nationalmannschaft.

"Nach der Verletzung von Marvin Cüpper haben wir uns zusammengesetzt und lange darüber gesprochen, wie wir nun die Saison weiter angehen wollen", sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. "Wir glauben, dass wir mit Kevin Poulin die beste Lösung für die Eisbären gefunden haben."

Der 28-jährige Poulin wurde 2008 vom NHL-Club New York Islanders gedraftet und kam bis 2015 auf 50 Einsätze in der National Hockey League (NHL). In der vergangenen Saison empfahl sich der Kanadier bei Medvescak Zagreb für den kanadischen Olympiakader. Nach dem Gewinn der Bronzemedaille in Pyeongchang wechselte er im Februar in die Schweiz.

Bei den Berlinern wird Poulin die Rückennummer 40 tragen und am Donnerstag erstmals mit der Mannschaft auf dem Eis trainieren.