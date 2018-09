Die Eisbären Berlin haben auch in ihrem zweiten Spiel der Champions Hockey League eine Niederlage hinnehmen müssen. Vor 3.030 Zuschauern im Wellblechpalast im Sportforum Hohenschönhausen gingen die Gäste von Kometa Brno aus Tschechien am Sonntag als 3:2-Sieger vom Eis.

In der Tabelle der Gruppe D liegen die Eisbären nach zwei Spieltagen punktlos auf dem vierten und letzten Rang. Nur die ersten beiden Teams jeder Gruppe kommen eine Runde weiter. Am kommenden Freitag steht das Auswärtspartie beim EV Zug auf dem Programm, gegen die Schweizer hatten die Eisbären ihr Auftaktspiel 3:5 verloren. Am Sonntag folgt die Partie in Brno. Im Oktober geht es zum Abschluss der Gruppenphase gegen den weißrussischen Vertreter Neman Grodno.