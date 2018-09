Bild: imago sportfotodienst/Behrendt

5:2 gegen Bremerhaven - Erster Saisonsieg für die Eisbären

21.09.18 | 22:47

Nach einem verpatzten Saisonstart mit zwei Niederlagen haben die Eisbären am 3. Spieltag der neuen DEL-Spielzeit den ersten Sieg eingefahren. Bereits nach den ersten Minuten war dem Gastgeber anzumerken, dass heute der erste Erfolg her sollte. Die Eisbären starteten entschlossen und gingen prompt durch Florian Kettemer in Führung. Bereits vier Minuten später konnten die Berliner die erste Überzahl der Begegenung gut ausnutzen. Den harten Schuss aus der zweiten Reihe von Danny Richmond konnte Pinguins-Torwart Tomás Pöpperle nur abklatschen und Jamie MacQueen netzte den Rebound gekonnt ein.

Chancen auf beiden Seiten

Es entwickelte sich ein munteres Spiel in der Mercedes-Benz Arena, da auch die Gäste aus Bremerhaven durchaus mutig agierten. So war es Mike Moore, der in der 18. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Berlins neuer Torwart Kevin Poulin sah bei diesem Gegentreffer nicht allzu gut aus. Schnell erholten sich die Hausherren aber vom Gegentreffer und stellten den Zwei-Tore-Vorsprung bereits in der 20. Minute wieder her. Rückkehrer Marcel Noebels konnte nach schnellem Konter der Berliner auf 3:1 erhöhen.

Entscheidendes zweites Drittel

Zu Beginn des zweiten Drittels waren es dann wieder die Gäste, die eine Uneinigkeit in der Berliner Hintermannschaft ausnutzen konnten. Cory Quirk konnte so das Spiel wieder spannend machen. Die Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie mit einigen Zeitstrafen auf beiden Seiten. Erst in der 32. Minute war es abermals Marcel Noebels, der die Berliner auf die Siegerstraße brachte. Der Stürmer schnappte sich nach einer Abwehr der Gäste den freien Puck und versenkte ihn unhaltbar in den Maschen. Kurz vor der Drittelpause war es wieder der starke Jamie MacQueen, der den Gästen von der Nordsee den Zahn zog. Nach schöner Vorarbeit von Sean Backmann konnte der Kanadier auf 5:2 erhöhen.

Im letzten Drittel brachten die Berliner den Vorsprung dann gekonnt über die Zeit, den Gästen schien der letzte Glaube an eine Aufholjagd zu fehlen. So feierten die Eisbären Berlin nach zwei Auftaktniederlagen den ersten Sieg. Doppeltorschütze Marcel Noebels gab sich nach seinem ersten Spiel nach seiner Rückkehr erleichtert: "Das war ein wichtiger Sieg für uns. Nach den ersten zwei Spielen wussten wir, dass wir gewinnen müssen". Die Eisbären können nun am kommenden Sonntag gegen die Augsburger Panther nachlegen.