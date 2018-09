Die neue DEL-Saison geht für die Eisbären so los, wie die alte endete: mit einer Niederlage gegen den deutschen Eishockeymeister München. Dabei waren die Berliner in der eigenen Halle eigentlich die aktivere Mannschaft. Effizienter aber spielten die Gäste.

Die Eisbären Berlin haben ihr Auftaktspiel in der neuen Saison der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) verloren. In einer Neuauflage des Meisterschaftsfinals unterlagen die Berliner dem Deutschen Meister EHC Red Bull München am Freitagabend mit 2:4 (0:1, 2:1, 0:2).

Die Gastgeber fanden in der Arena am Ostbahnhof deutlich besser ins Spiel. Der Vizemeister setzte den Titelverteidiger vor 13.300 Zuschauern immer wieder unter Druck, ließ den Puck stark durch die eigenen Reihen laufen. Der frühere Co- und heutige Cheftrainer Clement Jodoin, der als Nachfolger Uwe Krupps auf der Eisbären-Bank Platz nahm, konnte zufrieden sein. Wie man ihn kennt coachte der 66-ährige Kanadier engagiert von außen und musste mit ansehen, wie nach zahlreichen vergaben - teilweise hundertprozentigen - Chancen, die Gäste aus dem Nichts in Führung gingen. Maximilian Kastner (16.) nutzte die bis dahin einzige Chance der Bayern. Der Münchner zog aus der Bullykreis ab und überwand Goalie Franzreb.