Vier Spiele, vier Niederlagen: Für die Eisbären Berlin ist die internationale Saison in der Champions Hockey League schon wieder vorbei, bevor sie richtig angefangen hat. Am Sonntagnachmittag verloren die Berliner beim tschechischen Meister Kometa Brno mit 3:4 und haben somit keine Chance mehr, in die Playoffs des internationalen Turniers einzuziehen.

"Endlich wieder Eishockey" heißt es am Freitag für die Eisbären Berlin. Der Vizemeister der vergangenen Saison absolviert in der internationalen Champions Hockey League seine ersten Pflichtspiele - und kehrt dafür an einen traditionsreichen Ort zurück. Von Lisa Surkamp

Nach drei Niederlagen aus drei Spielen standen die Berliner vor etwa 4.000 Zuschauern in der DRFG Arena in Brünn mit dem Rücken zur Wand. Der Druck schien der Mannschaft von Trainer Clement Jodoin geholfen zu haben, denn schon früh gingen sie durch Tore von Sean Backman in Überzahl (7.) und James Sheppard (10.) in Führung.