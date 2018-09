Die Eisbären Berlin müssen mindestens für die Partie am Freitag gegen die Iserlohn Roosters auf ihren Torhüter Kevin Poulin verzichten. Der Kanadier, der gerade erst zum Vize-Meister gewechselt war, fällt wegen einer Augeninfektion aus.

Wann Poulin auf das Eis zurückkehren kann, ist derzeit noch offen. "Das braucht seine Zeit, um auszuheilen", sagte Coach Clément Jodoin nach dem Training am Donnerstag. Bis Poulin wieder gesund ist, wird Maximilian Franzreb im Tor stehen. Der junge Keeper bekomme nun "die Chance zu zeigen, was er kann", sagte Jodoin. "Ich glauben an ihn, aber wir werden ihm auf dem Eis ein bisschen helfen müssen und etwas kompakter spielen."