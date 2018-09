3:4-Niederlage in Nürnberg

Die Eisbären Berlin haben den Saisonauftakt verpatzt und stehen nach zwei Spielen noch ohne Sieg da. Gegen Nürnberg glichen die Berliner zwar einen frühen 0:2-Rückstand aus, nutzen aber am Ende ihre Chancen nicht.

Zwei Spiele, zwei Niederlagen: Für die Eisbären Berlin lief der Saisonauftakt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) alles andere als optimal. In der Neuauflage der letztjährigen Halbfinalserie gegen Nürnberg kamen die Berliner nach einem 0:2-Rückstand zwar umgehend zum Ausgleich, unterlagen aber am Ende mit 3:4.