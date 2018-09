Energie-Präsident Wahlich kündigt offenbar Rücktritt an

Beim Drittligisten Energie Cottbus stehen offenbar personelle Veränderungen an. Wie die Lausitzer Rundschau am Donnerstagabend berichtete, kündigten Präsident Michael Wahlich und Geschäftsführer Normen Kothe ihren Rücktritt an.