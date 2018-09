Die direkte Qualifikation für die WM in Frankreich ist den DFB-Frauen so gut wie sicher - und die Garantin für den Erfolg war eine Turbine: Svenja Huth, Stürmerin der Potsdammerinnen, erzielte beim 2:0-Sieg in Island im ausverkauften Nationalstadion Laugardalsvöllur von Reykjavik beide Treffer für die Mannschaft von Horst Hrubesch. Zunächst hatte sie in der 42. Minute abgestaubt, als die isländische Keeperin einen Schuss von Melanie Leupolz nicht festhalten konnte. Und in der 72. Minute legte sie entscheidend nach.

So gab es großen Jubel bei der 27-Jährigen - und ein Sonderlob vom Coach am ZDF-Mikrofon: "Sie hat einen Riesenstellenwert für uns. Wir wissen genau, was wir an ihr haben." Auch Huth war entsprechend gelöst: "Es war sehr wichtig, dass wir die drei Punkte holen. Jetzt sind wir überglücklich." Tatsächlich war die Ausgangslage brenzlig gewesen: Das Hinspiel hatten die Fußballerinnen aus Island sensationell mit 3:2 gegen die DFB-Frauen gewonnen und deshalb vor der Begegnung in der Quali-Gruppe vor den Deutschen gelegen.