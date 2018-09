Füchse Berlin verhindern weiteres Abrutschen in Tabelle

Die Füchse Berlin haben angeführt von ihren Nationalspielern Fabian Wiede und Paul Drux einen wichtigen Sieg in der Handball-Bundesliga gelandet. Der EHF-Pokalsieger besiegte am Donnerstag Hannover-Burgdorf mit 29:28 (16:14) und verhinderte ein weiteres Abrutschen in der Tabelle.