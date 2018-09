Wenn am Samstag der ungeschlagene SC Magedeburg bei den Füchsen Berlin antritt, dürfte die Luft in der Halle brennen: Ein Heimspiel gegen den Tabellenführer ist immer ein Highlight. Für Fuchs Heinevetter ist das Duell aber etwas ganz Besonderes. Der rbb überträgt die Partie ab 15 Uhr im Livestream

Es sind die Spitzenspiele, für die ein Sportler im Training schwitzt und schuftet - und die Spieler des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin haben so ein Gipfeltreffen vor sich: Am Samstag kommt der ungeschlagene Tabellenführer SC Magdeburg in die Max-Schmeling-Halle. Besonders emotional dürfte es für Füchse-Keeper Silvio Heinevetter werden: Er spielte vier Jahre lang beim Gegner und wird von den Magdeburger Fans seither gnadenlos ausgepfiffen. "Es gab viele gute Duelle. Es war immer eng", erzählt der Berliner Ersatz-Kapitän. Dabei hat er ein Funkeln in den Augen, ein Funkeln der Vorfreude.

Der rbb überträgt die Partie ab 15 Uhr im Livestream. Das rbb Fernsehen schaltet gegen 16 Uhr zum Spiel.