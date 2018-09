Bild: imago/Revierfoto

Wollitz bewahrt trotz Abstiegsgefahr die Ruhe - Keine Panik in Cottbus

27.09.18 | 17:49 Uhr

Energie Cottbus auf einem Abstiegsplatz - das hat es zuletzt im Mai 2016 gegeben. Bei den Lausitzern wächst die Sorge, dass es für den Aufsteiger schnell wieder in die Regionalliga geht. Trainer Claus-Dieter Wollitz gibt sich vor der Partie gegen Karlsruhe aber gelassen. Von Andreas Friebel Der rbb Fernsehen überträgt die Partie am Samstag ab 14 Uhr



Ruhe bewahren! Das war am Donnerstag die Botschaft von Claus-Dieter Wollitz, der sich auffällig locker und entspannt auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Lausitzer gab. Sein Motto: Die Saison ist lang und für Panik gibt es noch keinen Grund. Denn für Wollitz war schon vor dem Saisonstart klar, dass es der Aufsteiger schwer haben würde. Auch weil Energie fast mit der kompletten Aufstiegsmannschaft in das Abenteuer "dritte Liga" ging. Acht Wochen nach dem ersten Pflichtspiel wird nun aber langsam deutlich, dass es dem Team noch an Erfahrung mangelt, um in dieser Liga zu bestehen. Möglicherweise wäre es doch besser gewesen, noch ein paar Routiniers zu verpflichten. "Ich habe die sportliche Verantwortung und ziehe mir den Schuh an. Aber es war uns wirtschaftlich nicht möglich, weitere Spieler zu verpflichten."

Fabian Holthaus bald ein Lausitzer?

Inzwischen konnte mit dem zuletzt vereinslosen Lars Bender aber zumindest ein Spieler verpflichtet werden, der jahrelang in der dritten Liga gespielt hat. Mit dem ehemaligen Rostocker Fabian Holthaus könnte noch ein weiterer Routinier dazu kommen. Auch der Abwehrspieler war zuletzt ohne Verein und zum Probetraining in Cottbus. Mehr wird sich personell bis zur Winterpause nicht mehr tun. Und vielleicht muss es das auch gar nicht, denn bis dahin, so hofft der Trainer, sollte seine junge Aufstiegsmannschaft in der dritten Liga angekommen sein. "Wenn man sich Jena und Meppen anschaut, die im vergangenen Jahr aufgestiegen sind, haben die auch Zeit gebraucht. Für die lief es dann erst in der Rückrunde besser. Ich hoffe, bei uns geht es schneller."

Wollitz: "Wir haben alle Chancen, das noch zu korrigieren"

Geduld haben und lernen lautet also der Cottbuser Weg, runter von einem Abstiegsplatz. Das Potential in der Liga zu bleiben, hat die junge Mannschaft in jedem Fall, nur zu lange darf der Entwicklungsprozess nicht dauern. Sechs Spiele hat Energie inzwischen nicht mehr gewonnen. Das heißt Platz 17 in der Tabelle. Das Team von Claus-Dieter Wollitz steht damit auf einem Abstiegsplatz. "Lieber habe ich jetzt diesen frustrierenden Moment und weiß aber, dass wir noch 30 Spiele Zeit haben das zu ändern. Denn wir haben damit alle Chancen, das noch zu korrigieren", so Wollitz.

Personalsorgen im Sturm

Schön wäre es, wenn die Lausitzer mit der Korrektur in Karlsruhe (Samstag 14 Uhr im rbb Fernsehen) anfangen. Auch wenn Cottbus beim Tabellenvierten als krasser Außenseiter zu Gast ist. Auch vor dem Hintergrund, dass Energie praktisch ohne Sturm anreist. Streli Mamba ist gesperrt. Kevin Scheidhauer ist verletzt. Bleiben noch die beiden Talente Moritz Broschinski und Abdulkadir Beyazit. "Ich habe ein Gefühl, wie wir auf den Ausfall reagieren könnten. Es ist aber nicht abschließend entschieden." Ganz in Ruhe will Wollitz entscheiden, wie er seinen Sturm aufstellt. Und ganz in Ruhe will Wollitz auch weiterarbeiten, um Cottbus aus dem "roten Bereich" der Tabelle zu holen.

Sendung: rbb UM6, 27.09.2018, 18 Uhr