Energie Cottbus rutscht in die Krise: Die Lausitzer unterlagen Preußen Münster am 8. Spieltag der 3. Liga mit 0:3 und sind damit bereits seit sechs Spielen ohne Sieg. Schon nach neun Minuten lagen die Gäste mit 0:2 zurück.

Das Spiel begann schnell und nicht zugunsten des FC Energie: Bereits in der 3. Minute konnte der Münsteraner und frühere Cottbuser Martin Kobylanski die Hausherren nach einem schnell ausgeführten Einwurf in Führung bringen. Die Energie-Abwehr erschien ungeordnet und hatte dem schnellen Angriff des Gastgebers nichts entgegenzusetzen. Auch sechs Minuten später wurden die Cottbuser überrumpelt. Ein langer Ball von Rufat Dadashov gelangte zu Tobias Rühle, der im Sechzehner abermals auf Kobylanski legte. Der Angreifer musste nur noch den Fuß hinhalten und machte den Blitzstart für sein Team perfekt.

In Halbzeit zwei erschien es dann zuerst so, als käme Cottbus besser aus der Kabine. Die Entschlossenheit konnte aber erneut nicht in Torchancen umgemünzt werden. In der 53. Spielminute nutze Münster dann eine Standartsituation, um früh den Deckel auf die Begegnung zu setzen. Der beste Mann des Abends Martin Kobylanski brachte einen Freistoß aus halblinker Position scharf in den Strafraum, wo der aufgerückte Verteidiger Jannik Borgmann den Ball unhaltbar für Cottbus-Torwart Avdo Spahic mit dem Kopf im Tor unterbringen konnte.

Anschließend war das Spiel gelaufen. Streli Mamba holte sich zudem im achten Spiel seine fünfte Gelbe Karte und wird dem FC Energie im nächsten Spiel fehlen. Den Schlusspunkt der Partie setzte Münsters Kapitän Simon Scherder, der in der 87. Minute im Zweikampf zu spät kam, Gelb-Rot sah und ebenfalls in der nächsten Begegnung aussetzen muss. Cottbus, das wenn auch engagiert spielend über das ganze Spiel zu ideenlos agierte, ist nun seit sechs Spielen in der dritten Liga ohne Sieg. "Es ist ärgerlich und enttäuschend. Ich fand, dass die Tore, die wir zugelassen haben, zu einfach sind", äußerte sich Cottbus Trainer Claus-Dieter Wollitz nach dem Spiel unzufrieden. Seine Mannschaft habe es nach so einfachen Fehlern nicht verdient gehabt, Punkte mitzunehmen.