4:2-Sieg gegen Mönchengladbach - Hertha legt historischen Saisonstart hin

22.09.18 | 18:37 Uhr

Hertha BSC im Höhenflug: In einem rasanten Verfolger-Duell setzten sich die Berliner mit 4:2 gegen Borussia Mönchengladbach durch und feierten den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte. Kapitän Vedad Ibisevic steuerte zwei Tore zum Sieg bei. Von Jonas Bürgener

Hertha startete ohne den verletzten Jordan Torunarigha, der von Fabian Lustenberger auf der Innenverteidiger-Position ersetzt wurde. Die Berliner nahmen das Spiel schnell in die eigenen Hände und hatten im ersten Spielabschnitt 65% Ballbesitz. Auch Chancen konnte sich die Mannschaft von Trainer Pal Dardai herausspielen. Ondrej Duda tauchte in der 5. Minute frei vor Gladbach-Torwart Yann Sommer auf und hätte bereits zur Führung einnicken müssen. Im Anschluss scheiterten dann noch Salomon Kalou (22. Min.) und Vedad Ibisevic (24. Min.) nach guten Torchancen. Besser machten es die Gladbacher. Nach Foul von Niklas Stark an Fabian Johnson in der 28. Minute entschied Schiedsrichter Markus Schmidt auf Elfmeter. Eine knappe Entscheidung, da Schulz bereits vor dem Sechzehner an Johnson zog. Man hätte also auch auf Freistoß entscheiden können. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Thorgan Hazard eiskalt.

Schnelle Reaktion der Berliner

Die Antwort der Berliner ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nach einer schönen Flanke von Marvin Plattenhart war es wieder Ibisevic, der frei im Strafraum auftauchte und dieses Mal auch traf. Nun hatte Hertha Blut geleckt und blieb auch weiter am Drücker. Valentino Lazaro setzte sich in der 34. Spielminute im Mittelfeld gut durch, der Ball kam zu Javairo Dilrosun, dieser tanzte auf der linken Seite Nico Elvedi aus und fand Lazaro in der Mitte, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Der stark aufspielende Österreicher belohnte sich für seine gute Leistung mit seinem ersten Saisontreffer. Marko Grujic hätte vor der Halbzeit sogar noch erhöhen können. Zuerst scheiterte er in der 36. Minute an Yann Sommer, ehe der Serbe nach der anschließenden Ecke mit einem Kopfball das Tor knapp verpasste. Es war ein starker Auftritt der Berliner in der ersten Halbzeit, die sich auch durch den Treffer der Gladbacher nicht beeindruckenden ließen.

Hertha auch in der zweiten Halbzeit nicht zu stoppen

Gladbach-Trainer Dieter Hecking reagierte in der Halbzeit auf die Berliner Überlegenheit und brachte Patrick Herrmann für Tony Jantschke, sowie Florian Neuhaus für Fabian Johnson. Zuerst kam Gladbach dann auch besser aus der Kabine. Alassane Pléa konnte nach schnellem Angriff über die linke Seite den Ball in der 53. Minute aber nicht im Tor unterbringen. Trotzdem musste Berlin um die 60. Minute herum aufpassen, da die Gäste immer wieder gefährlich nach vorne durchbrachen. Doch die Herthaner hatten immer die richtige Antwort parat und so erzielte Vedad Ibisevic in der 62. Minute nach starker Vorarbeit von Salomon Kalou seinen zweiten Treffer des Tages. Wer allerdings dachte, das Spiel sei jetzt gegessen, lag falsch. Fünf Minuten nach dem 3:1 konnten die Fohlen wieder auf 3:2 verkürzen. Torschütze Herrmann war es dann auch, der in der 69. Minute für eine Schrecksekunde bei den Berlinern sorgte. In vollem Tempo traf Hermann Marco Grujic, der ausgewechselt werden musste und wohl ausfallen wird. Herrmann sah die gelbe Karte, hätte sich über Rot aber auch nicht beschweren können.

Duda sorgt für die Entscheidung

Von der Schrecksekunde ließen sich die Berliner aber nicht beirren. Nachdem Niklas Stark in der 72. Minute noch am Pfosten scheiterte, setzte Ondrej Duda eine Minute später den Deckel auf die Partie. Nach schöner Vorarbeit von Valentino Lazaro, verarbeitete Duda den Ball gut und vollendete mit einem strammen Linksschuss. Die feiernden Hertha-Fans im Berliner Olympiastadion sahen in der 83. Minute noch eine weitere Kalou-Chance und auch die Gladbacher hatten durch Pléa noch eine Möglichkeit. Am Stand von 4:2 änderte sich aber nichts mehr. Hertha-Coach Pal Dardai war nach dem Spiel und dem besten Berliner Saisonstart aller Zeiten glücklich und sprach von einem „tollen Tag“. Man versuche nun dranzubleiben und werde dann sehen, was diese Saison drin sei. Anfangen kann Hertha hiermit am kommenden Dienstag, wenn die Berliner in der englischen Woche gegen Werder Bremen antreten müssen.

