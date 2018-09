Ausverkauftes Stadion, Flutlicht, der Rekordmeister zu Gast: Nach dem guten Saisonstart fiebert Hertha BSC dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern am Freitagabend entgegen - und schielt sogar auf die Tabellenführung. Von Jakob Rüger

Acht Kameras und 25 Augenpaare sind auf Trainer Pal Dardai gerichtet. Der Medienraum von Hertha BSC ist ungewohnt voll vor dem Duell gegen Bayern München. Fußball-Deutschland schaut nach Berlin und so bekommt die "Alte Dame" eine ungewohnte mediale Aufmerksamkeit.

Bei der Auswärtsniederlage von Hertha BSC gegen Werder Bremen (1:3) debütierte Palko Dardai bei einem Bundesligaspiel in der Startelf. Sein Vater Pal Dardai hatte ihn aufgestellt. Vater und Sohn als Trainer und Spieler - das ist keine Seltenheit im Fußball.

Die Bayern taten sich in den letzten Spielen schwer gegen Hertha. Der Hauptstadtklub ist der einzige Bundesligist, der die letzten drei Partien gegen die Bayern nicht verloren hat. Da wird selbst der sonst so zurückhaltende Manager Michael Preetz ehrgeizig: "Wir können Tabellenführer werden am Freitagabend. Dafür müssen wir sie zwar schlagen, aber vielleicht schaffen wir das ja irgendwann."

Immerhin waren die Berliner zuletzt dicht dran, dank einer starken Abwehr. "Wir haben es immer hinbekommen, die Räume eng zu halten", analysiert Dardai. "Das geht aber nur gemeinsam und du musst ein Tor erzielen, um gegen die Münchener etwas zu holen."