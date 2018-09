Bild: imago/Matthias Koch

Hertha-Coach Dardai vor dem Gladbach-Spiel - "Der Vorteil liegt bei uns"

20.09.18 | 18:07 Uhr

Mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach steht für Hertha BSC am 4. Spieltag das nächste Verfolgerduell in der Spitzengruppe der Bundesliga an. Pal Dardai sieht sein Team im Vorteil und will den Schwung vom starken Saisonstart mitnehmen. Von Astrid Kretschmer



Es kommt selten vor, dass die Pressekonferenzen bei Hertha BSC über die nationale Fußball-Welt hinaus Interesse erlangen. Hauptstadverein hin oder her - den glänzendsten Namen in der Bundesliga hat der dominierende Klub aus München, der FC Bayern, und dann kommt erst mal lange gar nichts. Vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mischte sich nun überraschend ein Journalist aus Mexiko in die Fragerunde. Herthas Saisonstart sei doch der beste in den letzten vier Jahren, fragte er auf Englisch, und was denn der Schlüssel dafür sei, dieses Momentum zu erhalten? Das sei so nicht richtig, korrigierte Manager Michael Preetz, denn vor drei Jahren wären die Blau-Weißen mit drei Siegen am Stück in die Saison gestartet. So hätte es diese Saison schon ein bisschen besser sein können, schloss Preetz mit einem ironischen Lächeln.

Beide Teams stehen auf Platz vier

So stehen bislang "nur" zwei Siege und ein Unentschieden zu Buche. Zwar verlor Hertha acht der letzten neun Vergleiche mit Borussia Mönchengladbach. Aber vor diesem erneuten Duell am Samstag im Olympiastadion herrscht bei den Berlinern dennoch Zuversicht. Denn die Vorzeichen versprechen ein Aufeinandertreffen auf Augenhöhe. Beide Teams sind noch ungeschlagen, beide Teams haben mit 5:2-Treffern das identische Torverhältnis und beide Teams stehen aktuell mit sieben Punkten als geteilter Vierter gut da. "Es treffen sich zwei gute Mannschaften, von den Punkten und von der Spielweise her", sagt Trainer Pal Dardai. "Bei beiden Mannschaften herrscht positive Stimmung. Aber ich glaube, der Vorteil liegt bei uns, denn wir spielen vor unseren Fans in unserem Stadion." Dardai setzt auf den Heimvorteil - Hertha erwartet über 50.000 Zuschauer - und auf das durch den guten Start gewachsene Selbstvertrauen.

"Raffael ist ein Gott"

Hertha gegen Gladbach - das heißt auch: wieder ein Duell gegen den Ex-Herthaner Raffael, der von Januar 2008 bis Sommer 2012 in Berlin glänzte. Mit dem Brasilianer hat Dardai einst noch zusammengespielt und weiß wie man ihn stoppt. "Raffael ist ein Gott, er ist der beste Spieler, aber ich habe bessere Spieler", scherzt der Ungar und ernsthafter, "er ist im Eins-gegen-Eins sehr stark und ein guter Fußballer, aber zusammen werden wir es hinkriegen." Raffael steht nach auskurierten Wadenproblemen wieder auf dem Sprung ins Gladbacher Team.

Raffael kickte von 2008-2012 im Trikot der Hertha.

Wer ersetzt Jordan Torunarigha?

Weiter offen ist, wer den vakanten Platz in der Innenverteidigung an der Seite von Niklas Stark einnimmt. Nach der Verletzung von Karim Rekik (Adduktoren) beim Sieg auf Schalke, trug Jordan Torunarigha eine schwere Blessur (Achillessehne) beim 2:2 in Wolfsburg davon. "Es ist nicht einfach. Fabian Lustenberger ist der Erfahrenste, Derrick Luckassen hat hier einen guten Eindruck hinterlassen, und Florian Baak hat eine richtig gute Form", so Dardai. An anderer Stelle hatte der Hertha-Coach schon mal durchblicken lassen, dass der gleichzeitige Ausfall beider Linksfüße in der Innenverteidigung alles andere als leicht zu kompensieren sei.

Junges Team mit viel Potential

Personell kann Dardai trotz der Trainingsrückkehrer Mathew Leckie, Maximilian Mittelstädt, Alexander Esswein, Peter Pekarik und Thomas Kraft noch immer nicht aus dem Vollen schöpfen. Sie seinen noch "keine Option fürs Wochenende", so Dardai. "Die arrivierten Spieler müssen ein wenig aufholen, sich im Training anbieten und den Willen zeigen, wieder in der Kader zu kommen. Das ist gut für den Konkurrenzkampf, davon profitieren wir", meint Dardai. Auch Flügelstürmer Leckie muss noch warten. "Leckie ist ein großer Spieler, er kommt von der WM. Er hat eine lange Pause gemacht, da muss er noch ein wenig Zusatztraining leisten", so die Erklärung des Trainers. "Dafür kann ich nicht einfach einen jungen Spieler rausnehmen aus dem Kader." Zumal diese jungen Spieler wie Arne Maier (19) für Dardai ein "Rohdiamant", Marko Grujic (22) oder ein Javairo Delrosun (20), man denke nur an sein beeindruckendes Solo zum 1:0 in Wolfsburg, die Art und Weise von Herthas Auftreten entscheidend prägen konnten. Mutig, vorwärts orientiert - kein bräsiges Quergeschiebe mehr im Mittelfeld.

Ondrej Duda: Endlich zeigt er seine"Begabung"

Nicht zu vergessen ein Ondrej Duda, dem in seiner dritten Saison in Berlin alles zu gelingen scheint. Drei Tore - davon zwei raffinierte Freistoßtreffer. Da kommt sogar Michael Preetz fast ins Schwärmen. "Er ist ein junger Spieler gewesen, als er gekommen ist vor zwei Jahren, das ist er ja immer noch, mit 23 Jahren, der eine besondere fußballerische Begabung hat", so der Manager.

Ondrej Duda bejubelt einen Treffer gegen Schalke 04. | Bild: imago/Sven Simon

Er hätte jetzt nach den Verletzungen "seinen Rhythmus und Selbstvertrauen" gefunden.

Und Preetz hebt nicht nur die kreativen und offensiven Qualitäten des Slowaken hervor.

"Was mich am meisten beeindruckt in seinen ersten Spielen, dass er sich auch defensiv gesteigert hat." Und die "Balance" sei der größte Schlüssel im Hertha-Spiel, so Preetz.

"Wie kriegen wir das hin, defensiv die große Kompaktheit beizubehalten, die uns immer ausgezeichnet hat und offensiv mehr Akzente zu setzen", analysiert der Manager weiter.

"Ich finde, dass er im Moment in beide Richtungen Akzente setzt."

Der "echte" beste Saisonstart

Hertha würde bei einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach das eigene Konto auf zehn Punkte schrauben - so viele wie noch nie nach vier Spieltagen. Nach Gladbach folgen binnen sechs Tagen mit den Spielen in Bremen am kommenden Dienstag und dem FC Bayern, den Freitag darauf, die nächsten beiden schweren Aufgaben. Und die Aussicht auf das Spiel gegen den deutschen Rekordmeister löst vielleicht auch ein bisschen das kleine Rätsel um den mexikanischen Journalisten auf der Hertha-PK. Seine zweite Frage galt dem Spiel in knapp einer Woche gegen - siehe da - den FC Bayern München. Und da fiel die Antwort von Manager Michael Preetz ohne Ironie aus. Man spreche bei Hertha zunächst über das nächste Spiel und das sei am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Da muss der ausländische Gast wohl nächste Woche wiederkommen.





Sendung: rbb UM6, 20.09.2018, 18 Uhr