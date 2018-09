dpa/AP/Martin Meissner Audio: Inforadio | 02.09.2018 | Guido Ringel | Bild: dpa/AP/Martin Meissner

2:0 gegen Schalke 04 - Hertha siegt erstmals seit 14 Jahren in Gelsenkirchen

02.09.18 | 20:00 Uhr

Dank Ondrej Duda hat Hertha BSC seine Negativserie beim FC Schalke 04 beendet. Am Sonntagabend setzten sich die Berliner mit 2:0 in Gelsenkirchen durch - Dank einer guten Defensivarbeit und eines Ondrej Duda.

Eine Woche nach dem Heimsieg gegen Nürnberg hat Hertha BSC auch das zweite Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Beim FC Schalke 04 gelang den Berlinern am Sonntagabend ein verdienter 2:0-Erfolg. Ondrej Duda traf gleich zweimal für die Gäste.

Zehn Niederlagen nacheinander

Die Statistik ließ vor dem Spiel nicht viel Gutes für Hertha BSC erahnen. Besagte diese doch, dass die zehn letzten Gastspiele in Gelsenkirchen allesamt verloren gingen. Um diese grauenhafte Bilanz zu verbessern, vertraute Hertha-Coach Pal Dardai weitgehend auf die Mannschaft, die zum Saisonauftakt in der Vorwoche gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen hatte. Lediglich den verletzten Plattenhardt musste Dardai ersetzen. Eine Aufgabe, die der Ungar Neuzugang Grujic anvertraute. Der unter der Woche von der PSV Eindhoven ausgeliehene Luckassen hingegen stand noch nicht im Kader.

Sichtbar gut gelaunt: Doppeltorschütze Ondrej Duda | | Bild: imago/Eibner

Rekik verletzt sich früh

Doch Dardais Pläne wurden bereits nach fünf Minuten durchkreuzt, als sich Verteidiger Karim Rekik ohne Einwirkung des Gegners verletzte und humpelnd den Platz verlassen musste. Für den Niederländer kam dessen Landsmann Javairo Dilrosun zum Debüt in der Bundesliga. Dilrosun wechselte in der Sommerpause vom englischen Meister Manchester City an die Spree. In der 13. Minute kam es noch dicker für die Berliner: Eine Flanke in den Hertha-Strafraum berührte Marko Grujic mit der Hand. Der Videobeweis ließ Schiedsrichter Stegemann keine andere Wahl, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen.

Stimmen zum Spiel Pal Dardai: "Sechs Punkte, keine Gegentore, ich bin sehr glücklich. Wir haben gut angefangen, in der Schalker Druckphase hat uns dann Rune Jarstein gerettet. Aber am Ende haben wir einen verdienten Sieg eingefahren."

Ondrej Duda: "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal zwei Tore gemacht habe. Ich sollte Rudy aus dem Spiel nehmen und den dadurch entstandenen Platz zu nutzen. Das hat gut geklappt."

Caligiuri zeigt Nerven

Die Ausführung des Elfmeters übernahm mit Daniel Caligiuri ein Experte für solche Belange. Zehnmal trat er bislang in der Bundesliga an den Punkt, zehnmal verwandelte er. Doch diesmal zeigte Caligiuri Nerven, zielte links am Hertha-Tor vorbei und mähte mit seinem Fehlschuss eine Werbebande um. Zwei Minuten später hatten die Gäste aus der Hauptstadt erneut Grund zum Jubeln. Ein langer Ball von Jordan Torunarigha landete über Dilrosun bei Duda. Den anschließenden Schuss des Slowaken fälschte Salif Sané unhaltbar ab: 1:0 für Hertha. Die Schalker taten sich daraufhin schwer, ins Spiel zu kommen und scheiterte ein ums andere Mal an Herthas Zweikampfstärke.

Duda entscheidet das Spiel

Daran änderte sich auch in der zweiten Hälfte nichts. Schalke rannte an, Hertha verteidigte clever und lauerte auf Konter. Wirklich hektisch wurde es erst in der Nachspielzeit. Zunächst kamen Guido Burgstaller und Mark Uth zu großen Ausgleichschancen, doch Hertha-Keeper Rune Jarstein parierte jeweils stark. Kurz darauf machte sich der eingewechselte Dennis Jastrzembski auf den langen Weg in Richtung Schalke-Tor. Seinen vielversprechenden Sprint konnte Yevhen Konoplyanka kurz vor dem Strafraum nur mit einem Foul stoppen. Notbremse. Rote Karte. Den fälligen Freistoß verwandelte Duda und sicherte damit Herthas ersten Sieg in Gelsenkirchen seit November 2004. In der noch wenig aussagekräftigen Tabelle belegt Hertha BSC nun hinter Titelverteidiger Bayern München und dem VfL Wolfsburg den dritten Rang.



Weiter geht es für Hertha BSC nach der Länderspielpause am 15. September mit dem Gastspiel in Wolfsburg. Eine Woche später gastiert Borussia Mönchengladbach im Olympiastadion.