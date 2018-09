imago/Matthias Koch Audio: Inforadio | 15.09.2018 | Lars Becker | Bild: imago/Matthias Koch

2:2 in Wolfsburg - Hertha BSC gibt Sieg aus der Hand

15.09.18 | 19:00 Uhr

Lange sah es nach einem Auswärtserfolg für Hertha in Wolfsburg aus. Doch in der Schlussphase wurde es noch einmal richtig turbulent, insgesamt drei Tore fielen in den letzten Minuten des Spiels. Und statt mit drei fährt Hertha nun mit einem Punkt nach Hause.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat in Wolfsburg den dritten Sieg in Folge verpasst. Beim 2:2 (0:0) kam Wolfsburg am Samstag trotz zweimaliger Führung der Berliner durch Javairo Dilrosun und Ondrej Duda kurz vor Abpfiff zu einem verdienten Ausgleich.

Herthas Torwart Rune Jarstein streckte sich beim Elfmeter von Malli vergebens. | Bild: imago/Matthias Koch

Wolfsburg verwandelt Elfmeter zum Ausgleich

Wenn man in der Schlussphase den Puls von Hertha-Trainer Pal Dardai gemessen hätte, wäre der Wert wohl ziemlich hoch gewesen. Denn in den turbulenten und nervenaufreibenden letzten Minuten fanden sich die Berliner in einem Wechselbad der Gefühle wieder. Mit 1:0 in Führung liegend schien den aktiveren Berlinern der Sieg bereits sicher zu sein - doch in nur sechs Minuten bekamen die 25.000 Zuschauer in Wolfsbug noch drei Tore zu sehen. Zunächst gelang Yunus Malli (87. Minute) mit einem verwandelten Foulelfmeter der Ausgleich. Zuvor hatte Arne Maier Wolfsburgs Maximilian Arnold an der Strafraumgrenze gefoult. Der Schiedsrichter entschied auf Freistoß - nach dem Videobeweis korrigierte er auf Elfmeter.



Duda erzielt mit cleverem Freistoß die erneute Führung

Doch der erste Gegentreffer für Herthas Rune Jarstein, der bis dahin eine weiße Weste hatte, beeindruckte die Gäste wenig. Dann kam der große Auftritt von Ondrej Duda (90.+1). Der Slowake trat aus vielversprechender Position zum Freistoß an und schoss den Ball clever und sehenswert zugleich unter der hochspringenden Wolfsburger Mauer hindurch ins Tor. Die erneute Führung in der Nachspielzeit - das sollte doch eigentlich zum Sieg reichen. Doch nur eine Minute nach den Berlinern jubelten erneut die Wolfsburger. Admir Mehmedi drückte einen Kopfball des Ex-Herthaners John Brooks noch über die Linie.



Sichtlich benommen wird der Kameramann nach einem Kopftreffer von Sanitätern aus dem Stadion begleitet. | Bild: imago/Matthias Koch

Erstes Bundesliga-Tor für Dilrosun

"Ich bin hochzufrieden. Wir gehen mit einem Punkt nach Hause", resümierte Pal Dardai nach dem Spiel. Der Ungar konnte angesichts der Leistung seines Teams ein wenig darüber hinwegsehen, dass seine Mannschaft sich in der ersten Halbzeit überwiegend in der Zuschauerrolle wiederfand. Gegen Wolfsburgs Linksverteidiger Jerome Roussillon musste Torwart Rune Jarstein (2. Minute) gleich eingreifen. Die Wolfsburger waren von Beginn an hellwach – und das bekam nicht nur Hertha BSC zu spüren. Der aktive Roussillon traf mit einem satten Fernschuss einen Kameramann am Kopf (3. Minute). Der Mann wurde umgehend behandelt – Roussillon entschuldigte sich sofort. Doch die Wölfe konnten ihre anfängliche Überlegenheit nicht in Tore umwandeln. Stattdessen brachte der niederländische Neuzugang Javairo Dilrosun (61. Minute) die Blau-Weißen mit seinem ersten Tor für Hertha BSC in Führung - bevor die aufregende Schlussphase begann.

Dardai: "Beide Mannschaften haben den Punkt verdient"

"Am Ende ist es ein bisschen ärgerlich. Wenn man in der 90. Minute das 2:1 macht, will man das Ding auch über die Runden bringen", ärgerte sich Niklas Stark. "Eigentlich musst du die Punkte mit nach Hause nehmen", räumte auch Dardai ein, aber "beide Mannschaften haben den Punkt verdient." In der Tabelle stehen die Berliner vorerst auf dem vierten Platz und empfangen am kommenden Samstag Mönchengladbach im Olympiastadion.



