Der Zusammenschluss der Fußball-Fanszenen in Deutschland hat für die nächste Woche einen "bundesweiten Aktionsspieltag" angekündigt. Das Bündnis rief für die Begegnungen in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga am Dienstag und Mittwoch zu einem Stimmungsboykott in den ersten 20 Minuten auf.

So heißt es zum Beispiel auf der Homepage der Hertha Ultras "Harlekins Berlin '98": "Stattdessen werden wir unseren Protest in die Stadien tragen und zeigen, dass die große Masse der Fans nicht damit einverstanden ist, was einige wenige Funktionäre mit unserem geliebten Fußball veranstalten."