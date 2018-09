Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird vor den kommenden Länderspielen in der Nations League (13. Oktober in Amsterdam gegen die Niederlande, 16. Oktober in Paris gegen Frankreich) ein öffentliches Training in Berlin absolvieren.

Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird Bundestrainer Joachim Löw bei einer Übungseinheit am 9. Oktober im Stadion auf dem Wurfplatz, dem Hertha-Amateurstadion hinter dem Olympiastadion, die Tore für die Fans öffnen. Dort finden 5.400 Zuschauer Platz.

Löw und Teammanager Oliver Bierhoff hatten angekündigt, künfitg häufiger öffentliche Trainings abzuhalten, um wieder mehr Nähe zu den Fans zu gewinnen. Vor den letzten Länderspielen des Jahres am 15. November in Leipzig gegen Russland und vier Tage später in Gelsenkirchen gegen die Niederlande soll es laut Ankündigung von Bierhoff eine weitere öffentliche Einheit geben.